ليبيا.. صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء في ترهونة

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء “آبار مجي” جهد “11ك.ف” في مدينة ترهونة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن المحطة عملت دون أجهزة وقاية لفترة طويلة ما تسبب في تهالكها، مشيرة إلى أن فنيي دائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع طرابلس نجحوا في إعادة تأهيلها وصيانتها.

وتابعت الشركة، أن أعمال الصيانة شملت تركيب خلايا ضغط عالٍ، وصيانة قواطع، وشحن وقاية، وقد جرى تشغيل المحطة بكفاءة.

وتجري شركة الكهرباء عديد الصيانات على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادًا للذروة الشتوية.

أعلنت الشركة في وقت سابق، إجراء أعمال شحن وتحميل محطة تحويل «11/30 ك.ف» العزيزية؛ وذلك في إطار سعيها لتطوير وتحسين أداء الشبكة الكهربائية.