طبرق.. إعدام 300 كيلو جرام من مخدر الحشيش

أخبار ليبيا 24

قامت نيابة غرب طبرق، أمس الخميس، بإعدام 300 كيلو جرام من مخدر الحشيش، والتي تم ضبطها عن طريق مكتب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال مدير النيابة، أحمد المريمي، أن النيابة قامت بإعدام 300 كيلو جرام من مخدر الحشيش بعد استلام تقرير الخبرة القضائية والذي يفيد بأن المادة هي مخدر الحشيش.

وأوضح المريمي أنه تم نقل كمية الحشيش إلى مكان غرب طبرق بالطريقة القانونية وبحضور الجهات ذات العلاقة حيث تم حرقها بالكامل.

وأشار المريمي إلى أنه تم التعرف على تجار المخدرات، لافتا إلى أنه جاري التحقيق معهم لإحالتهم إلى الجهات القانونية، وأحيلت أسمائهم إلى منظومة الممنوعين من السفر.

وأبدى المريمي استغرابه من زيادة عدد تجار الحشيش خاصة بين الأحداث والصغار في السن وذلك للهثهم وراء الغنى السريع.