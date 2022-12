ليبيا – رجح عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط عدم إجراء الانتخابات العام المقبل، متوقعًا أن يتم تشكيل حكومة جديدة.

قزيط وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” رأى أن الهدف الأسمى هو توحيد السلطتيْن التشريعية والتنفيذية بعملية ديمقراطية شاملة،مضيفًا :”أن لم يتأتَ ذلك فربما تكون هناك عملية توافقية تؤدي إلى توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية”.

كما توقع مزيدًا من التوافق بين السلطتيْن التشريعية والتنفيذية، لأنه لا يمكن أن تأتي سلطة تشريعية جديدة دون انتخابات، على حد قوله.

وأكد أن التنسيق بين مجلسي النواب والدولة متوقف رسميًا لكن الاتصالات بينهما لم تنقطع.

ونوه إلى أن دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ستُقبل إذا حُلت أزمة استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي.

ولفت إلى أن مجلس الدولة محفز ومدفوع للحوار ولا يمنعه إلا موضوع استحداث محكمة دستورية.

قزيط ختم: “لدينا مقاربات مختلفة مع مجلس النواب في عدد من القضايا ولا نمانع التواصل والحوار”.

Shares

The post قزيط: دعوة عقيلة صالح ستُقبل إذا حُلت أزمة استحداث محكمة دستورية في بنغازي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية