لجنتا الخارجية والدفاع بمجلس النواب الليبي ترفضان إعلان مصر لترسيم الحدود البحرية

أعلنت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس النواب الليبي، رفضهما إعلان مصر تحديد الحدود البحرية مع ليبيا.

واعتبرت اللجنتان، في بيان مشترك لهما، أن ذلك ترسيما من جانب واحد ينتهك المصالح الليبية في البحر الأبيض المتوسط، وطالبتا مصر بضرورة التراجع الفوري عنه.

كما أعربت اللجنتان، عن بالغ استغرابهما من الإعلان المصري، وأوضحتا أنه جاء دون أى مشاورات مسبقة وفي وقت صعب تمر به البلاد، واعتبرتا أنه يتجاوز روح الأخوة وحسن الجوار ويمثل انتهاكا للسيادة الليبية لا يمكن القبول به.

وأكد البيان أن هذا الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي ويتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية، وشدد على أن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين، ووفقا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحار.

وأشارت اللجنتان إلى أن الإعلان المصري يسيء إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وجاء في البيان يتوقع من الأشقاء في جمهورية مصر مراعاة الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا والإعلان في حد ذاته يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث كانت مصر دوما سندا لليبيا في أوقات الأزمات.