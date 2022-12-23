الغارديان: حكومة الدبيبة أجلت عملية تسليم عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الجمعة، إن ليبيا -حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة- أوقفت تسليم رئيس جهاز المخابرات السابق في نظام القذافي، عبدالله السنوسي، فجأة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، خوفًا من الغضب الشعبي بعد تسليم المواطن بوعجيلة المريمي.

وأضافت الغارديان، أن الولايات المتحدة تريد من السنوسي البالغ من العمر 72 عامًا، والمسجون حاليا في سجن بطرابلس، أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالهجوم الذي أسقط طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فوق لوكربي في اسكتلندا في عام 1988.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه يشتبه منذ فترة طويلة في أن السنوسي هو العقل المدبر للعملية، التي أودت إلى قتل 270 شخصا.

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، أعلنت الولايات المتحدة أن بوعجيلة مسعود، محتجز لديها، بعد اختطافه من منزله في طرابلس. واقتيد مسلحون مسعود من منزله بطرابلس في 17 نوفمبر، واحتجزتهم إحدى الميليشيات لمدة أسبوعين ثم سلموا إلى عملاء الحكومة الأمريكية في مدينة مصراتة.

وقالت عائلته إنه تعرض للاختطاف بشكل غير قانوني. وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان يوم الثلاثاء إن العملية كانت “قانونية وتم تنفيذها بالتعاون مع السلطات الليبية”.

وأثار تسليم مسعود غضبًا في ليبيا، ووضع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تحت ضغط شديد، وأدى إلى تعليق خطط نقل السنوسي إلى حجز الولايات المتحد، وفق ما قالت الصحيفة.

ووفقا للغارديان، فقد قال مصدر مسؤول ليبي على علم بالقضية، “كانت الفكرة هي إرسال مسعود إلى الولايات المتحدة أولاً ثم منحهم السنوسي. كانت هناك مناقشات لأشهر حول هذا. لكن بعد ذلك شعر المسؤولون بالقلق”. وذكرت، أن مصدرا ثانيًا قال “إنه كان من المقرر تسليم السنوسي نهاية الأسبوع”.

وقالت المصادر، إن الجهود لتأمين نقل مسعود والسنوسي، بدأت في ظل إدارة دونالد ترامب، لكن أعيد إحياؤها خلال الأشهر التسعة الماضية من خلال مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وحكومة الوحدة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أنه في أغسطس، تم التوصل إلى اتفاق مع الدبيبة بشأن نقل السنوسي ومسعود.