القوة الأمنية لإنفاذ القانون تشرع في هدم الأكشاك المخالفة بعد تحذير أصحابها ببنغازي

أمنت القوة الأمنية لإنفاذ القانون التابعة لإدارة العمليات الأمنية و وحدات من اللواء 106 مُجحفل بالقوات المُسلّحة، عمليات الهدم و الإزالة للأكشاك العشوائية وإبعاد المركبات الخاصة بمعارض السيارات في مناطق مُتفرقة بمدينة بنغازي و ذلك بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية.

وتم خلال ذلك ضبط عدد من الأشخاص القائمين عليها لعدم اِستجابتهم للتنبيهات والإنذارات السابقة، حيث أعطت القُوة الأمنية العسكرية إنذاراتٍ لأصحاب المعارض لإزاحة مركباتهم عن الحدائق و الأرصفة و في حال عدم الاستجابة سيتم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة.