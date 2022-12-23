وزير تخطيط الدبيبة: ليبيا ماضية فى مسار الإصلاح

شارك وزير التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الزيداني، أمس الخميس، خلال اجتماع الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية المنعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الوزير، خلال الجلسة الافتتاحية، أن ليبيا ماضية فى مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلال مواءمة إستراتيجياتها الوطنية في مختلف المجالات والقطاعات مع أهداف التنمية المستدامة 2030، بحسب الوزارة.

وأوضح الوزير أنه بين الإجراءات المتخذة تعزيز اللامركزية وإزالة الفوارق التنموية بين البلديات، ونقل اختصاصات الوزارات والقطاعات إلى المستوى المحلي بالبلديات دعما لقضايا السكان وتعزيزا للتنمية المحلية المستدامة.

وأشار الزيداني في هذا الصدد إلى أن ليبيا وقعت مع الأمم المتحدة إطار عمل للتعاون في مجال التنمية المستدامة لتعزيز تحقيق أهدافها.