الانتهاء من صيانة محطة كهرباء في ترهونة

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انتهائها من أعمال صيانة وإعادة تأهيل محطة كهرباء “آبار مجي” جهد “11ك.ف” في مدينة ترهونة.

وأوضحت الشركة، أن المحطة عملت دون أجهزة وقاية لفترة طويلة ما تسبب في تهالكها، لافتة إلى أن فنيي دائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع طرابلس نجحوا في إعادة تأهيلها وصيانتها.

وشملت الصيانة تركيب خلايا ضغط عالٍ، وصيانة قواطع، وشحن وقاية، وقد جرى تشغيل المحطة بكفاءة.

وتجري الشركة صيانات عديدة على شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ليبيا استعدادًا للذروة الشتوية.