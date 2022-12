ليبيا – نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق ما يتم تداوله ونشره من أخبار عارية من الصحة عبر عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي أو إفراغه من محتوياته أو الاعتداء عليه.

بليحق نبه في تصريح له نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب كافة وسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء مثل هذه الأخبار الكاذبة.

