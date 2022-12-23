الدبيبة: على سيف الإسلام الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية وأرفض ترسيم مصر الحدود البحرية واتفاقيتنا مع تركيا ضمان لحقوقنا

قال رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة أن أبوعجيلة مسعود مواطن تونسي قبل أن يكون ليبياً.

الدبيبة، في تصريحات نقلتها قناة “العربية الحدث”، أضاف: “سيتم إخلاء سبيل عبدالله منصور قريبا، وسيف الإسلام القذافي ليس تحت السلطات الليبية وعليه الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية”.

وتابع الدبيبة: “كل مديريات الأمن في ليبيا تحت إدارة حكومتي”، على حد تعبيره.

كما قال الدبيبة، إن “مصر دولة جارة، ونرفض رفضا قاطعا ترسيمها الحدود البحرية بشكل أحادي، والاتفاقية مع تركيا جاءت لضمان حق ليبيا البحري والاقتصادي”.

وتابع: “أنا معجب برؤية الأمير محمد بن سلمان في تطوير السعودية، ولدينا قواسم مشتركة كثيرة معها، ونتمنى تطوير علاقتنا مع السعودية فهي تشكل المرجعية العربية والدينية”.

وأضاف الدبيبة أن “الشعب قال كلمته بعد سحب الثقة من الحكومة وتمسّك بإجراء الانتخابات وفق القاعدة الدستورية، ومجلسا النواب والدولة هما المسؤولان عن إصدار القاعدة الدستورية وليست الحكومة”.