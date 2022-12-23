الدبيبة: يجب بذل مجهود مضاعف لإشراك الليبيين في القرارات التي نتخذها

أكد رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ضرورة إشراك الليبيين لكل المعلومات والقرارات التي تتخذها حكومته.

وقال الدبيبة في تغريدة عبر “تويتر” إن الاتصال الحكومي بات عنصرا أساسيًا يقاس من خلاله نجاح الحكومات وكفاءتها؛ خصوصا في الوضع الليبي الراهن الذي يتطلب مجهودا مضاعفا في إشراك كل الليبيين والمواطنين لكل المعلومات والقرارات المتخذة من قبل الحكومة.

يشار إلى أن وليد اللافي وزير الاتصال بحكومة الدبيبة استدعى عددا من الفنانين والإعلاميين العرب بينهم الإعلامي اللبناني نيشان، لحضور ملتقى صناع المحتوى العرب، مقابل مئات الآلاف من الدولارات.