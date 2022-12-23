ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

23 December, 2022

قال فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، على هامش زيارة لمجلس النواب المصري، إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا.

وثمّن النويريجهود الدولة المصرية لدعم استقرار ليبيا، باستضافتها لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، وهو ما أسهم في إنجاز خطوات كبيرة نحو المسار الدستوري، مشيرا إلى “أنه في ظل التدخلات الخارجية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية”، فإن مجلس النواب هو آخر جسم منتخب يمثل الشرعية في ليبيا، كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، ويمثل الليبيين من جميع التوجهات وفي أرجاء الوطن كافة

وأشار النويري إلى أن المسار الدستوري تعطل بسبب بعض الخلافات والتدخلات والتغيرات التي مرت بها ليبيا عقب الثورة، مشددًا على ضرورة التمسك بدور البرلمان الليبي لإنجاز جميع الاستحقاقات، من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية