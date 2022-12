المصراتي: صفقة تسليم السنوسي تسير على قدم وساق مع سباق محموم بين الأمريكان والإنجليز

ليبيا – أكد الصحفي محمود المصراتي أن صفقة تسليم اللواء عبدالله السنوسي تسير على قدم وساق مع سباق محموم بين الأمريكان والإنجليز والفرنسيين.

المصراتي وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “صفقة تسليم اللواء عبد الله السنوسي تسير على قدم وساق، مع سباق محموم بين الأمريكان والإنجليز والفرنسيين عمن يجب أن يظفر به هو الأول من العميل حميد، بينما الأخير ما زال يبحث عن العرض المربح أكثر له ولأسرته المأفـونة لتسليم الرجل، الأميركان: لوكربي، الإنجليز : الجيش الجمهوري، الفرنسيس: طيارة UTA”.

