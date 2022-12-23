الرئيس الأمريكي يهنئ “المنفي” بعيد استقلال ليبيا ويؤكد التزامه بمساعدتها لتحقيق مستقبل مستقر

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الذي يوافق الـ 24 من ديسمبر.

وجاءت التهنئة في رسالة خطية بعث بها الرئيس الأمريكي، لرئيس المجلس الرئاسي، والتي أعرب خلالها عن تهانيه والشعب الأمريكي بهذه المناسبة.

وثمن الرئيس الأمريكي جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، معرباً عن تطلعه إلى الانخراط في هذا المشروع المهم.

كما أكد الرئيس الأمريكي التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.

وكان المنفي، التقى الأسبوع الماضي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وعدد من المسؤولين بالولايات المتحدة الأمريكية، على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا التي عقدت بواشنطن.

كما أجرى المنفي، مشاورات مع عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس، جون جاراميندي، ومع رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي.

وطرح المنفي، خلال لقاءاته بالمسؤولين في الولايات المتحدة سبل الاستقرار في ليبيا، ورؤية المجلس الرئاسي للحل على الجانب السياسي والاقتصادي.

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