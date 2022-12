بن شرادة: تشكيل حكومة واحدة خطوة مهمة.. وجدية المجتمع الدولي ستتمثل برفع الشرعية عن الحكومتين

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن دعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي تعد خطوة مهمة، وإن جدية المجتمع الدولي تتمثل في رفع الشرعية عن الحكومتين.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف أن المبعوث الأممي لم يخرج بخارطة طريق حتى اللحظة تؤكد السير نحو تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتعمل على إجراء الانتخابات.

