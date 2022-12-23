مؤسسة النفط الليبية توقع اتفاقية مع شركة “إيني” لدعم جامعة بنغازي

وقعت مؤسسة النفط الليبية اتفاقية تعاون مع شركة “إيني” شمال أفريقيا تقوم بموجبها جامعة بوكوني الإيطالية بتقديم الدعم الأكاديمي لجامعة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة في بيان اليوم الجمعة، إن الاتفاقية تضمنت توفير المناهج الدراسية وتدريب أعضاء هيئة التدريس بعرض نقل المعرفة إلى عدد 26 مرشحاً لنيل درجة الماجستير في إدارة الرعاية الصحية.

وأضاف المكتب الإعلامي أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن برامج إدارة التنمية المستدامة التي تهدف إلى تطوير إدارة الرعاية الصحية للمستشفيات وتحسين النظم الإدارية في المرافق الصحية.

وفي ذات السياق وضمن الاتفاقية قامت جامعة بوكوني بتقديم دورة أكاديمية مكثفة في إدارة الرعاية الصحية لعدد 16 مرشحاً من مختلف المدن الليبية ممن يشغلون وظائف قيادية في المؤسسات الصحية بهدف تحسين وتعزيز المهارات الإدارية و تطوير الأداء الصحي.

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