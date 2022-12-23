رئاستي مجلسي النواب والدولة: اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية

الرئاستين، وفي بيان مشترك لهما، أوضحا أنه “تعاطيا مع رفض مجلس الدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستوري”.

وتابعتا: “واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية؛ اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.