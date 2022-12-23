عوض: ملف الدواء يعاني من الفوضى ولدينا نقص

قال أحمد عوض مدير جهاز الإمداد الطبي فرع المنطقة الوسطى إن الألية التي كان معمولا بها في توريد الأدوية تتضمن طرح عطاء عام للشركات من قبل وزارة الصحة يشمل جميع الأدوبة المطلوبة ويستمر طرح العطاء ثلاثة أشهر.

أضاف في تصريحات صحفية أنه بعدها تشكل لجان حسب نوعية الأدوية المراد توريدها لدراسة عروض الشركات ومن تتم ترسية العطاءات المناسبة التي تضمن الجودة والإنتظام في التوريد، وهذه الألية كان معمولا بها قبل 2013 م وبعدها إنتهت مدة أخر عطاء ولم تقم وزارات الصحة المتعاقبة اوالحكومات بالإستمرار في نظام العطاء العام وهو ماسبب في حالة الفوضى وتأخر توريد الأدوية.

أضاف أن كل التطعيمات متوفرة حاليا لمدة سنة قادمة، كذلك مشغلات مراكز غسيل الكلى متوفرة لمدة ستة أشهر قادمة، وبقية الأدوية ما زالت متعثرة نتيجة لعدم وجود خطة واضحة ومنتظمة لعملية توريدها.