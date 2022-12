ليبيا – وصف المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش دعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة ليبية موحدة بـ”غير العقلانية” لعدم إرتباطها بخطة انتخابات واضحة.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “أعطى بيان مجلس الأمن المشوش الثلاثاء الماضي شيئًا لكل المستفيدين من الوضع الراهن، بينما تحصل الشعب الليبي على كم هائل من الهراء”.

ورأى أن دعوة مجلس الأمن غير عقلانية لإجراء انتخابات رئاسية، وإصرار على حكومة موحدة دون ربط ذلك بخطة انتخابات واضحة، وإشارة ساخرة لا قيمة لها إلى معاقبة المعرقلين، على حد تعبيره.

Shares

The post البكوش: دعوة مجلس الأمن لتشكيل حكومة موحدة “إشارة ساخرة لا قيمة لها” first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية