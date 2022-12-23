الشعب الليبي يُحي الذكرى الـــ ( 71 ) للاستقلال وهو يتطلع أن يعم الأمن والاستقرار والإزدهار ربوع الوطن

طرابلس 23 ديسمبر 2022 (وال)- يُحي الشعب الليبي غدًا السبت 24 ديسمبر الذكرى ” 71 ” لاستقلال ليبيا التي تُصادف الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، والذي جاء تأسيسًا على القرار 289 الصادر عن المجتمع الدولي في 21 من نوفمبر 1949.

وتأتي الذكرى وقد سجل التاريخ في صفحاته ملحمة من الكفاح المرير خاضها الشعب الليبي، وقدم فيها قرابة نصف تعداده شهداء في سبيل حرية بلادهم واستقلالها عبر سلسلة من المعارك البطولية امتزجت فيها دماء الليبيين دفاعًا عن أرضهم وعرضهم في تجسيد للوحدة الوطنية وتأكيدًا على ترابط نسيجنا الاجتماعي.

وإلى جانب معارك الجهاد خاص الشعب الليبي، العديد من المعارك السياسية في المحافل الإقليمية والدولية كافة، والتي تُوِّجت بإعلان الاستقلال في الرابع والعشرين من ديسمبر عام 1951 عندما أعلن الملك “إدريس السنوسي” من شُرفة قصر المنار بمدينة بنغازي للعالم وللشعب الليبي، أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة حرة ذات سيادة ، تتويجًا لجهاد الشعب الليبي، وتنفيذًا لقرار هيئة الأمم المتحدة.

ويتطلع الشعب الليبي وهو يحيي هذه المناسبة إلى أن يعم الأمن والاستقرار والإزدهار ربوع الوطن كافة، وتتحقق المصالحة الوطنية المنشودة وتكون الكلمات والأفعال بعمق المحبة لليبيا، والتآزر على بنائها بإخلاص وإيمان، وبأنها بلد واحدة وموحدة للجميع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، وأن تحل هذه الذكرى لتكون فاتحة لعام جديد يعم فيه الخير والطمأنينة، وينعم هذا الشعب بعظمة وعراقة تاريخه بالحرية، ويتجاوز كل المحن ويتوجه إلى العمل والبناء في شتى مناحي الحياة. (وال)

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