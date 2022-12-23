السعودية تهنئ ليبيا بعيد الاستقلال

تلقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الجمعة، برقية تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال من ملك المملكة العربية السعودية، سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقدم الملك سلمان، وولي عهده، التهاني لرئيس المجلس الرئاسي، متمنين التقدم والاستقرار لليبيا وشعبها.

كما تقلى المنفي، اليوم أيضاً رسالة خطية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، أعرب خلالها عن تهانيه والشعب الأمريكي، للشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا.

وثمن بايدن، في رسالته جهود المجلس الرئاسي في الدعوة إلى المصالحة الوطنية، معرباً عن تطلعه إلى الانخراط في هذا المشروع المهم، ومؤكداً التزامه بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لمواطنيها.

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