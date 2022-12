المسماري: الليبييون بصدد انتفاضة كبرى تحميها القوات المسلحة لبناء الدولة وطرد المرتزقة

ليبيا – أكد اللواء صالح رجب المسماري وزير الداخلية الأسبق أنه آن الأوان لليبيا لتضع حدًا لعذاباتها وأخذ زمام مبادرة إنهاء الأزمة بنفسها.

المسماري وهو رئيس المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” قال: إن القبائل ترى أن الحل يجب أن يكون بعيدًا عن التدخل الدولي السلبي، خاصة الأممي الذي يراه الليبيون متخاذلًا.

وأوضح أن الموقف الأممي يخضع للموقف الأمريكي والإنجليزي والفرنسي، مشيرًا إلى أنه فاض بهم الكيل بعد الصبر 12 عاما على الأوضاع والخطط الدولية المختلفة.

وأكد أن الليبيين بصدد انتفاضة كبرى تحميها القوات المسلحة لبناء الدولة وطرد المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وحال الرفض فقد يتم التصعيد والوصول إلى إغلاق النفط والعصيان المدني.

ونوه إلى أن ليبيا تحاول ترميم نفسها بنفسها دون التدخل الدولي لأنه في غالبه سلبي ولم يأت من ورائه أي خير لليبيا، مؤكدا أن الأمم المتحدة سمحت لأكثر من 40 دولة عام 2011 بقصف البلاد لمدة 8 شهور لإزاحة نظام معمر القذافي وتدمير البلاد وخرجوا منها وتركوا البلاد نهبا للمليشيات والإخوان والإرهابيين.

وأكد أن الأمم المتحدة لو كانت صادقة مع الليبيين في حل الأزمة، مثلما سمحوا بفعل ما سبق بإمكانهم إحضار القبعات الزرقاء ويشرفون على إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية الذين تم جلبهم إلى البلاد، ويخلون قواعدهم ويعيدون البلاد إلى ما كانت.

وشدد على أن الليبيين لم يعد لدهم ثقة في المجتمع الدولي والغربي كاملًا، ولذلك قرر أن يخذ زمام المبادرة، خاصة أن ليبيا لديها قوات مسلحة قوية وحاضنة اجتماعية قوية وجوار عربي شقيق داعم ويهمه أمر ليبيا، وفي هذه الحالة يمكن للشعب الليبي التحرك الفعلي وقول كلمته للعالم أجمع.

وأهاب المسماري نيابة عن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين بكافة تركيبات “الأشراف والمرابطين” بدولة ليبيا وجميع القبائل والقوى الوطنية والاجتماعية والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، لحضور التجمع الوطني، صباح يوم السبت 24 ديسمبر الجاري بساحة الكيش “الكرامة” في مدينة بنغازي لأخذ زمام المبادرة لحل الأزمة.

وشدد على أن الاجتماع يوافق ذكرى استقلال ليبيا ويوم الانتخابات المؤجلة، موضحًا أنه في هذه اللحظات المهمة من عمر الأزمة الليبية، يؤكد الليبيون على العلاقة التاريخية بين الجيش والقبائل.

وأردف أن الجيش والقبائل معا يعدان عناصر القضاء على جميع أشكال الفوضى والإرهاب والاحتلال، وتُمثل الخاصية الجوهرية، والتي أخفق السياسيون المتصارعون في إدراك حقيقتها نتيجةَ نظرَتهم الجشعة وعدم اصطفافهم إلا لأجل مصالحهم ومواقعهم.

وناشد المسماري القبائل الليبية التجمع بأكبر عدد ممكن في اليوم المشار إليه للتأكيد على وحدة وسيادة البلاد وسلامة أراضيها، موضحًا أن المناطق المستقرة والتي تؤمنها القوات المسلحة والخالية من الإرهاب مثلما ساندت الجيش الوطني الليبي في عملية الكرامة لإعادة الكرامة لليبيين، من حقها أن ترى حكومة وطنية حقيقية موحدة لا تخضع لسياسة المليشيات.

