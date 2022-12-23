سفير فرنسا لدى ليبيا يبحث مع عددٍ من الناشطات الليبيات سُبل المشاركة في الانتخابات القادمة

طرابلس 23 ديسمبر 2022 (وال)- بحث سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، مع عددٍ من الناشطات الليبيات سُبل دعم وتطوير المرأة الليبية في مجال التعليم والإدارة ومشاركتها في الانتخابات.

وقال مهراج – في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر – “زارني بالسفارة الفرنسية وفد من السيدات الليبيات الناشطات في جمعيات المجتمع المدني، وضمنهم مرشحات في الانتخابات المقبلة “.

وأوضح مهراج أنه استمتع لعرضهن للدور الذي تتطلع له المرأة في ليبيا الغد، قائلا: “كنت معجبًا بالحماس الذي شاهدته”. (وال)

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