ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 December, 2022

أمرت النيابة العامة، بحبس المدير السابق لفرع مصرف الصحارى ـ أبو سليم، ومساعده، ومسؤول قسم الحسابات الجارية في الفرع، حبسا احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة اختلاس 1.947 مليون دينار عبر تزوير القيودات المحاسبية، وتحويل المبلغ إلى حساب مصرفي مفتوحٍ في فرع آخر.

وقال مكتب النائب العام، إن تحقيقاً غايته استظهار الظروف الملابسة لواقعة اختلاس مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وخمسين ديناراً ؛ فاستدلَّ المحقق على تآمر قادة فرع المصرف على تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابٍ مصرفيٍّ مفتوحٍ بِفرع آخَرَ ؛ فتحصَّلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة استوجبت الملاحقة ؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً؛ واتخاذ التدابير الرامية إلى رد متحصلات الجريمة.