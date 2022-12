الشريف: حفتر سيستغل ضعف الشعب وعدم قدرته على التخلص من الأجسام السياسية الحالية

ليبيا – رأى المحلل السياسي من مدينة مصراتة فيصل الشريف أن خضوع الشعب للابتزاز السياسي من قبل الأجسام الحالية المهيمنة سيجعله يدفع الثمن الذي لم يتخيله جراء صمته أو قبوله.

الشريف وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال زاعمًا: “حفتر سيستغل ضعف الشعب وعدم قدرته على التخلص من الأجسام السياسية ليلعب دور المخلص وينقلب عليهما كي يظهر بمظهر البطل ويكسب تعاطف الشعب، وسوف يكون ثمن هذا التعاطف مميتًا، وهذا ما يجعل من الشعب أمام خيار تحركه بذاته واعتماده على نفسه إن أراد الخلاص بالمضي نحو انتخابات هو من يقرر فيها من سيحكمه وكيف سيحكمه”.

