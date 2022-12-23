المبعوث الأممي: صبر الشعب الليبي نفذ وآن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد وإجراء الانتخابات

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الـ 71 لاستقلال ليبيا، داعياً كافة الأطراف الليبية للعمل على استقرار البلاد خلال عام 2023 وإجراء الانتخابات.

وأصدر باتيلي، بيان قال فيه إن إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام مشوب بالمرارة، لأنه يصادف أيضاً الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤُها في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف المبعوث الأممي: لقد ضاع عام كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

وجدد مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة.

كما ناشد جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها، وحثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أيةِ أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديدُ وحد واستقرار ليبيا الهشَّـيْن أصلاً.

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وقال: إن صبرَ الشعب الليبي آخذٌ في النفاذ وقد آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت. على القادة الليبيين وضع نهايةٍ للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.

وأكد أن الأممَ المتحدة لن تدّخر جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناءٍ وحازمٍ في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت، وهذا ما يريده الشعب الليبي، وهذا ما يستحقه.