بنغازي | مقتل طفل على يد مربيته النيجيرية بسبب كسره لهاتفها النقال

ليبيا – كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي تفاصيل واقعة قتل طفل على يد مربيته التي كان في عهدتها أدعت زورًا أنه فارق الحياة نتيجة سقوطه من مكان مرتفع.

الإدارة العامة للبحث الجنائي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أفادت بأن إشارة لاسلكية وردت من قبل غرفة العمليات بالإدارة العامة للبحث الجنائي مفادها وصول طفل متوفى “نيجيري” الجنسية إلى مستشفى مركز بنغازي الطبي إثر تعرضه للسقوط من مكان مرتفع، وفق ما ذكرت مسعفته “نيجرية الجنسية” أثناء تواجدها في المستشفى، حيث انتقل أعضاء مجموعة التحري التابعة لإدارة التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي رفقة مأمور الضبط إلى المستشفى لإجراء معاينة على الجثمان والتي بينت وجود إصابات سطحية في رأس الطفل المتوفي الأمر الذي ينفي تعرضه لسقوط من مكان مرتفع.

وذكرت الإدارة أن المحققين اشتبهوا بوجود جريمة جنائية أدت لمقتل الطفل وليس حادث سقوط وهو ما دعاهم لاستدعاء والدة الطفل إلى مقر الإدارة وذلك بعد إعداد رسالة حفظ لجثمان الطفل وإخطار النيابة العامة بذلك.

وخلال الاستدلال مع والدة الطفل “نيجيرية” الجنسية أفادت بأن الطفل كان وقت الحادث مع مربيته النيجرية التي تعمل على رعايته نظير قيمة مالية.

كما أفادت أنه بتاريخ الواقعة تلقت اتصالًا هاتفيًا من جيران المربية يفيد بأن المربية تقوم بضرب ابنها ضربًا مبرحًا، وأكدت أنها ترغب في رفع دعوى جنائية ضد المربية بتهمة قتل أبنها.

وأضاف المكتب الإعلامي: “تم استحضار المربية إلى مقر الإدارة والتي اعترفت خلال الاستدلال معها أن سبب وفاة الطفل لم يكن السقوط من مكان عالي كما ادعت وقت إسعافها له للمستشفى، واعترفت المربية أنها من قامت بقتل الطفل عن طريق الخطأ، وذلك أثناء ضربها له كونه قام بكسر هاتفها النقال”.

