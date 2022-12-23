المرصد السوري: دفعة من المرتزقة السوريين تغادر ليبيا وأخرى تستعد للانطلاق نحوها

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن رحلة تضم عشرات المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا، غادرت اليوم باتجاه تركيا.

وأضاف أن مغادرة رحلة المرتزقة السوريين ليبيا تأتي بالتزامن مع الاستعداد لإرسال دفعة أخرى من المرتزقة إلى ليبيا، والتي كانت وصلت تركيا قبل أيام.

وأشار المرصد السوري إلى أن عملية تبديل المرتزقة السوريين في ليبيا، تأتي بعد توقف عمليات نقل المرتزقة نحو 50 يوم.

وذكر المرصد أنه في يوم 6 أكتوبر الماضي، نقلت طائرة عسكرية تركية مرتزقة من الجنسية السورية إلى ليبيا.

ووفقاً للمعلومات التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الطائرة انطلقت مساء الأربعاء 5 أكتوبر، من مطار العاصمة التركية أنقرة، على متنها دفعة من المرتزقة السوريين الذين تجندهم المخابرات التركية في ليبيا، حيث وصلت لمدينة مصراتة في ليبيا.

ولفت المرصد إلى أن حالة الاستياء الشديد بين عناصر المرتزقة تتزايد، وسط اتهامات لبعض القادة العسكريين بسرقة مستحقاتهم.

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وفي 12 أكتوبر وصلت دفعة من “المستحقات المالية” للمرتزقة السوريين في ليبيا، بعد 7 أشهر من امتناع الجانب التركي عن صرف الرواتب والمستحقات المالية لهم.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجانب التركي قام بفصل قيادي عسكري تابع لفصيل “فرقة الحمزة” بعد اتهامه بسرقة رواتب العناصر في ليبيا، كما عزلت 5 قياديين آخرين في سوريا على خلفية اتهامهم بسرقة الرواتب للعناصر المرتزقة.

وذكرت مصادر المرصد السوري بأن أصوات المرتزقة من داخل المعسكرات الليبية ترتفع مطالبة بالعودة، في ظل انخفاض مرتباتهم الشهرية، والمعاملة السيئة لهم من قبل قيادتهم.