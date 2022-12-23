صوان: النظر في قضية لوكربي جنائيا قد يفتح على ليبيا أبواب الشر

قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان إن الكلام حول التعاطي مع قضية “لوكربي” في الجانب الجنائي فقط “غير دقيق”، متابعا: “فتح المجال في الجانب الجنائي قد يفتح على ليبيا أبواب الشر”.

وجدد صوان موقف حزبه الرافض لتسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة، المتهم بدور مزعوم في القضية، متابعا: “قضية لوكربي حساسة لليبيين، وأخذت من مالنا وجهودنا لعقود، وعانينا سنوات من الحصار ثم خُتمت باتفاقية لا أريد أن أدخل في تفاصيلها ثم أغلق هذا الملف.. أتعاطف مع أي مواطن مهما كان، ونقول إن القضية قفلت ويجب ألا يتحمل الليبيون أي أعباء إضافية عن هذه القضية”، حسب كلمة في مقطع فيديو على صفحة الحزب بموقع “فيسبوك”، الجمعة.