باتيلي: آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ ليبيا والتحضير للانتخابات

قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إن صبر الشعب الليبي آخذٌ في النفاد وقد آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ البلاد وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك في بيان له بمناسبة الذكرى الحاديةِ والسبعين لاستقلال ليبيا.

وقال باتيلي، في بيانه:” أتقدم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن كافة موظفي الأمم المتحدة في ليبيا، بأصدق التهاني والتبريكات للشعب الليبي”.

وأكد أن إحياءَ ذكرى الاستقلال هذا العام مشوبٌ بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤُها في 24 ديسمبر 2021.

وتابع:” لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار، عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

واستطرد:” أجددُ مناشدتي لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة”.

وناشد باتيلي، جميع القادة السياسيين في ليبيا للتفكُّرِ في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها”، متابعا:” أحثهم على أن يكونوا قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدُها، وذلك من خلال التوافق على حل مبني على توافق وطني، وتجنب أيةِ أعمالٍ تصعيدية من شأنها تهديدُ وحد واستقرار ليبيا الهشَّـيْن أصلاً”.

وشدد على أن صبرَ الشعب الليبي آخذٌ في النفاد، وقد آن الأوان لإعلاءِ مصلحةِ البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت. وطالب باتيلي، القادة الليبيين وضع نهايةٍ للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات واحترامِ حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل.

ولفت إلى أن الأممَ المتحدة لن تدّخر جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شاملٍ وبناءٍ وحازمٍ في نفس الوقت، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار المزيد من الوقت، مستطردا:” هذا ما يريده الشعب الليبي، وهذا ما يستحقه”.