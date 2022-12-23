تسليم السنوسي إلى واشنطن… الدبيبة يتراجع ويعلّق

كشف تصريح إعلامي لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أن “تراجعا” حصل عن تسليم رئيس جهاز الاستخبارات السابق في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، عبد الله السنوسي إلى الولايات المتحدة.

التصريح الذي أذيع على قناة الحديث اليوم الجمعة ، أثبت أن الدبيبة وجد نفسه أمام حرج الضغط الشعبي الكبير بسبب تسليم أبوعجيلة المريمي، فقال إنه “لا نية لحكومته لتسليم عبدالله السنوسي إلى أمريكا”.

وكانت مواقع ومصادر متطابقة ومنها صحيفة «الغارديان» البريطانية قد أكدت خلال الفترة الماضية نية الدبيبة تسليم السنوسي مباشرة بعد المريمي، لكن ردة لفعل الغضبة من الحادثة الأولى جعلته يتراجع.