لجنتي الخارجية والدفاع بمجلس النواب تطالبان مصر بالتراجع عن قرار ترسيم الحدود البحرية

ليبيا – أعربت لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن بالغ استغرابهما لإعلان جمهورية مصر من جانب واحد ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، ودون أي مشاورات مسبقة، وفي هذا الوقت الصعب التي تمر به البلاد، مما ينتهك المصالح الليبية في المتوسط.

اللجنتان وفي بيانهما الذي تلقت المرصد نسخة منه اعتبرتا ترسيم الحدود تجاوزًا لروح الأخوة وحسن الجوار وانتهاكًا للسيادة الليبية لا يمكن القبول به، كما أنه ترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي يتعدى بشكل واضح على الحدود الليبية البحرية.

وأبدت اللجنتان رفضهما لذلك الإعلان، وجددت طلبهما من الجانب المصري بضرورة التراجع الفوري عن إعلانه.

وأضافت اللجنتان: “إن ذلك يسيء للعلاقات التاريخية بين البلدين، حيث يتوقع من الأشقاء في جمهورية مصر مراعاة الظروف السياسية التي تمر بها ليبيا، وإن الإعلان في حد ذاته يعتبر سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين حيث كانت مصر دومًا سندًا لليبيا في أوقات الأزمات”.

وشددت اللجنتان على أن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين ووفقًا لمبادئ الأمم المتحدة وقوانين البحرية الخارجية.

