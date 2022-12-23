النيابة الليبية تحبس مدير سابق لمصرف الصحاري فرع أبوسليم وموظفين آخرين بتهم اختلاس

أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الجمعة، أمراً بحبس مدير سابق لمصرف الصحارى فرع أبوسليم ومساعده ومسؤول قسم الحسابات الجارية في الفرع، لارتكابهم وقائع تزوير، واختلاس 1.9 مليون دينار.

وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إن نائب النيابة بمكتب النائب العام أجرى تحقيقاً غايته استظهار الظروف الملابسة لواقعة اختلاس مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وستة وخمسين ديناراً.

وأضاف أن المحقق استدل على تآمر قادة فرع المصرف على تزوير القيودات المحاسبية وإجراء تحويلات مالية إلى حساب مصرفي مفتوح بفرع آخر، فتحصلوا من ذلك على منافع مادية غير مشروعة استوجبت الملاحقة.

وانتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة حبساً احتياطياً واتخاذ التدابير الرامية إلى رد متحصلات الجريمة.

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