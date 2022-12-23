دغيم: المنفي سيبدأ حوارا مع الأطراف المؤثرة لوضع آليات تسهم في حل الأزمة

قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات زياد دغيم، إن ‏رئيس المجلس، محمد المنفي، سيبدأ حوارا مع الأطراف المؤثرة، بشكل مباشر، لمعالجة مخاوفهم ووضع آليات شاملة تساهم في حل الأزمة الليبية.

وأشار دغيم إلى أن المنفي لن يسمح بأي أساس دستوري أو انتخابي “يُفصَّل حسب أشخاص، أو لأقصاء شخصيات بعينها”، فهدف المجلس هو جمع شتات الوطن على آليه تجمع كافة الأطراف وتحفظ حقوقهم وتزيل مخاوفهم، مهما كانت النتائج، حسب تصريح صحفي نقلا عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأضاف: “نتفهم مصادر القلق المشروعة لفئات ليبية عديدة وشخصيات فاعلة وأساسية، بسبب التهميش والإقصاء وظلم توزيع العوائد أو محاولات إقصاء شخصيات من حقها الترشح والمشاركة السياسية”.