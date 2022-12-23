الدبيبة للعربية: لن نسلم السنوسي وعلى سيف الإسلام الامتثال أمام الجنايات الدولية

العنوان – طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إنه لانية لحكومته لتسليم مدير المخابرات في عهد معمر القذافي عبدالله السنوسي إلى الولايات المتحدة.

ودعا الدبيبة في تصريحات لـ “العربية” سيف الإسلام القذافي إلى ضرورة الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية.

وتابع رئيس الحكومة :”أننا نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب، ولدينا الكثير من القواسم المشتركة مع السعودية”.

ولفت الدبيبة إلى أنه ليس هناك أي خلاف شخصي بينه وبين رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، مؤكدًا أن الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية.

وكانت صحيفة الغارديان، قالت اليوم الجمعة، إن ليبيا (حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة) أوقفت تسليم رئيس جهاز المخابرات السابق في نظام القذافي، عبدالله السنوسي، فجأة إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، خوفًا من الغضب الشعبي بعد تسليم المواطن بوعجيلة مسعود المريمي.

وأضافت الغارديان، أن الولايات المتحدة تريد م السنوسي البالغ من العمر 72 عامًا، والمسجون حاليا في سجن بطرابلس، أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بالهجوم الذي أسقط طائرة متجهة إلى الولايات المتحدة فوق لوكربي في اسكتلندا في عام 1988.

وذكرت، أنه يشتبه منذ فترة طويلة في أن السنوسي هو العقل المدبر للعملية، التي أودت إلى قتل 270 شخصا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أن بوعجيلة مسعود، محتجز لديها، بعد اختطافه من منزله في طرابلس. واقتيد مسلحون مسعود من منزله بطرابلس في 17 نوفمبر، واحتجزتهم إحدى الميليشيات لمدة أسبوعين ثم سلموا إلى عملاء الحكومة الأمريكية في مدينة مصراتة.

قالت عائلته إنه تعرض للاختطاف بشكل غير قانوني. وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا في بيان يوم الثلاثاء إن العملية كانت “قانونية وتم تنفيذها بالتعاون مع السلطات الليبية”.

وأثار تسليم مسعود غضبًا في ليبيا، ووضع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة تحت ضغط شديد، وأدى إلى تعليق خطط نقل السنوسي إلى حجز الولايات المتحد، وفق ما قالت الصحيفة.

ووفقا للغارديان، فقد قال مصدر مسؤول ليبي على علم بالقضية، “كانت الفكرة هي إرسال مسعود إلى الولايات المتحدة أولاً ثم منحهم السنوسي. كانت هناك مناقشات لأشهر حول هذا. لكن بعد ذلك شعر المسؤولون بالقلق”.

وذكرت، أن مصدرا ثانيًا قال “إنه كان من المقرر تسليم السنوسي نهاية الأسبوع”.

وقالت المصادر، إن الجهود لتأمين نقل مسعود والسنوسي، بدأت في ظل إدارة دونالد ترامب، لكن أعيد إحياؤها خلال الأشهر التسعة الماضية من خلال مناقشات بين مسؤولين أمريكيين وحكومة الوحدة.

وذكرت، أنه في أغسطس، تم التوصل إلى اتفاق مع الدبيبة بشأن نقل السنوسي ومسعود.