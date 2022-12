الدبيبة لـ العربية: نريد إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب.. وعلى سيف الإسلام الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية

ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة أنه يعمل على إزالة ليبيا من قوائم الإرهاب، قائلاً :” لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع السعودية “.

الدبيبة وفي تصريحات خاصة لقناة “العربية” أضاف:” أنه ليس هناك أي خلاف شخصي بيني وبين رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا”، لافتا إلى أن الانتخابات الليبية ستجرى بعد إقرار القاعدة الدستورية.

وأردف:” أن كل مديريات الأمن في ليبيا تحت إدارة حكومتنا”، كاشفًا النقاب عن أنه لا نية لحكومته لتسليم عبدالله السنوسي مدير المخابرات في عهد العقيد الراحل معمر القذافي إلى الولايات المتحدة.

الدبيبة قال إنه يجب على سيف الإسلام القذافي الامتثال لمحكمة الجنايات الدولية.

