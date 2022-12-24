دبيبة: عبد الله السنوسي متواجد في طرابلس ولن نسلمه للولايات المتحدة

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، أن رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي متواجد داخل سجنه في طرابلس ولا توجد نية لدى حكومته لتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دبيبة، اليوم الجمعة لـ”العربية”، في أول رد على الأنباء المتداولة حول تسليم السنوسي، للولايات المتحدة لمحاكمته في قضية لوكربي.

وكانت عائلة السنوسي والمقربون منه أكدوا أنهم لم يتمكنوا من التواصل معه في الفترة الماضية، وأن هناك تسريبات وصلت لهم من داخل قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات الردع بقيادة عبد الرؤوف كارا ويحتجز فيها السنوسي، بأنه قد تم تسليمه بموجب طلب أميركي لحكومة دبيبة، وفي إطار التعاون القضائي بين البلدين، وأن إعلان ذلك مسألة وقت.

ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية مقالا معلوماتيا، أكدت من خلاله توقف حكومة الوحدة الوطنية عن تسليم رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق، عبد الله السنوسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في اللحظات الأخيرة، خوفاً من الغضب الشعبي، الذي انطلقت شرارته بعد تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، للسلطات الأمريكية.

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وأكد التقرير، أن السلطات الأمريكية، ترغب في استجواب عبد السنوسي، في التحقيق الجاري الآن، والذي تم فتحه مجدداً في القضية الشهيرة باسم “تفجير لوكربي”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ترى أن السنوسي، هو العقل المدبر لتلك العملية وهو من خطط لها، بالإضافة لعدد من التفجيرات.