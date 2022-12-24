ألتون: النظام الاستعماري الغربي مصدر عدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة

هاجم رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخرالدين ألتون، الدور الغربي في المنطقة ومنها ليبيا، قائلا إن “لنظام الاستعماري الغربي هو المصدر الرئيسي لمظالم العصر الحديث.. وهو مصدر عدم استقرار والمشكلات في العراق وسورية وفلسطين وحتى ليبيا”.

وقال آلتون، في كلمة بمنتدى طرابلس للاتصال الحكومي، اليوم الجمعة، إن تركيا وليبيا “كسرتا خطط شخص ما في المنطقة”، وتمكنا من التوافق على تحركات “تتماشى مع مصالحهما الخاصة”، وعقب: “بالعزم والإرادة المشتركين، لن نسمح بأي مبادرة تهدف إلى تقويض السلام بين بلدينا”، وأكد استمرار تركيا، “دولة وشعبا، في الوقوف إلى جانب ليبيا والليبيين”، وفق زعمه.