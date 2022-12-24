بادي: تراجعنا للخلف لأن الشعب لا يريد وجودنا.. والدبيبة لم يتحرك لنصرتي

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي في تصريحات صحفية: تراجعنا للخلف لأن الناس لا تريدنا والشعب لا يريد وجودنا.

وأضاف “المعاقب دوليا” ، عندما شعرنا أن ليبيا في خطر كنا نتحرك ونقاتل ثم نرجع وهذا ما وضعني في العقوبات الدولية.

مشيرا إلى أن الحكومات التي تأتي إلى ليبيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني حتى الآن.

كما تابع في تصريحاته قائلا أن مشاريع الحكومات مستوردة واجتماعاتهم في الخارج وبرامجهم مفروضة من الأمم المتحدة والدول التي لها مصالح من ليبيا.

وأضاف “بادي” أن وزيرة العدل ورئيس هذه الحكومة لم يتحركا لنصرتي، رغم أن رجالهم يقتلون ويحرقون ويعذبون.