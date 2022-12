الجارح: كل من لديه سجين في سجون الدبيبة عليه إنقاذه قبل فوات الأوان

ليبيا – أكد الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح أن محاولة تسليم عبدالله السنوسي إلى واشنطن لا تزال مستمرة.

الجارح وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” على الرغم من إفشال محاولة تسليم عبدلله السنوسي في آخر لحظة الأسبوع الماضي، إلا أن محاولة تسليمه إلى الأمريكيين مازالت مستمرة”.

وطالب كل من لديه سجين في سجون رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة عليه إنقاذه الآن قبل فوات الأوان.

