بادي يعترف: تراجعنا للخلف لأن الشعب لا يريد وجودنا وأتباع الدبيبة يقتلون ويحرقون ويعذبون

قال آمر ميليشيا “لواء الصمود” المُعاقب دوليًا صلاح بادي، “لقد قمنا بالتراجع للخلف لأن الناس لا تريدنا والشعب لا يريد وجودنا”.

بادي، وفي تصريحات صحفية، أضاف: “عندما شعرنا أن ليبيا في خطر كنا نتحرك ونقاتل ثم نرجع وهذا ما وضعني في العقوبات الدولية”، مشيرا إلى أن “الحكومات التي تأتي إلى ليبيا لا يوجد لديها أي مشروع وطني حتى الآن”.

وتابع: أن “مشاريع الحكومات مستوردة واجتماعاتهم في الخارج وبرامجهم مفروضة من الأمم المتحدة والدول التي لها مصالح من ليبيا”.

وأضاف: أن وزيرة العدل ورئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة لم يتحركا لنصرتي، رغم أن رجالهم يقتلون ويحرقون ويعذبون”.