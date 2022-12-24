الصغير: أعارض تسليم “سيف القذافي” لمحكمة الجنايات أو أي مواطن ليبي أخر

عارض وكيل وزارة الخارجية الأسبق ” حسن الصغير” نظام القذافي ومشروع سيف . كما عارض تسليم “سيف القذافي” لمحكمة الجنايات ..

جاء ذلك في منشور له عبر صفحته على “فيسبوك” قال فيه: عارضت ولا زلت أعارض نظام القذافي ومشروع ابنه سيف ليبيا الغد .

وأضاف الصغير، كنت وسأظل ضد عودته للحكم، وبذات الدرجة أعارض تسليم سيف لمحكمة الجنايات او أي مواطن ليبي أخر. .

وتابع قائلا: الولايات المتحدة وغيرها يعملون على مرحلة محاكمة النظام السابق سياسيا لمنع القذافي الابن من العودة للسلطة ،

مستطردا، وحتى في هذه مع اتفاقي مع النتيجة إلا أنني أرفض المنهج والاسلوب محاكمة نظام استمر أربع عقود له تبعات سياسية وجيوسياسية ومحاذير ستعقد الأوضاع وستدمر ثروات ليبيا لعقود كما تدمر الأن وكما دمرت سابقاً.