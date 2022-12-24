الكهرباء وصول معدات وقطع غيار لمحطتي كهرباء مصراتة وشمال بنغازي

العنوان – طرابلس

أكدت الشركة العامة للكهرباء وصول أربع شحنات جديدة من المعدات تشمل قطع غيار وملحقات خاصة بإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة مصراتة الجاري تنفيذها حاليًا.

وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن المعدات التي وصلت إلى مطار معيتيقه الدولي مُورَّدة من شركة سيمنس الألمانية.

وأفادت شركة الكهرباء أن ثماني شحنات أخرى وصلت كذلك وهي خاصة بإجراء العمرة الجسيمة للوحدة الغازية السادسة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة والتي ستخضع للعمرة الجسيمة مع بداية الشهر المقبل.

وذكرت الشركة أن إجراء العمرة للوحدتين المذكورتين من شأنهما المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدراتهما الإنتاجية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لتجديد وضعية محطات التوليد من خلال إجراء عديد العمرات الجسيمة لوحدات التوليد بمختلف محطات الإنتاج لتعمل بكامل قدراتها الإنتاجية وإطالة عمرها .