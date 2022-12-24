أوحيدة: حوار عقيلة والمشري مضيعة للوقت فقط ولن يحقق تقدماً

قال جبريل أوحيدة عضو مجلس النواب، إن البيان المشترك الصادر عن خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب لن ينتج عنه شيء.

وأضاف أوحيدة، في تصريحات صحفية، أن مسألة الحوار بأكمله بين عقيلة صالح وخالد المشري هو مضيعة للوقت فقط ولن يحقق تقدماً في مسار الأزمة.

وأصدر رئيسا مجلسا النواب والدولة، بياناً مشتركاً يؤكدان فيه اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية.

وأوضح البيان المشترك، أن ذلك يأتي لأولوية إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.