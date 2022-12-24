النويري: المسار الدستوري تعطل بسبب بعض الخلافات والتدخلات

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، على هامش زيارة لمجلس النواب المصري، إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين مصر وليبيا.

وثمّن النويري في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” جهود “الدولة المصرية لدعم استقرار ليبيا، باستضافتها لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين، وهو ما أسهم في إنجاز خطوات كبيرة نحو المسار الدستوري”، مشيرا إلى “أنه في ظل التدخلات الخارجية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية”، مؤكداً أن مجلس النواب هو آخر جسم منتخب يمثل الشرعية في ليبيا، كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار، ويمثل الليبيين من جميع التوجهات وفي أرجاء الوطن كافة.

كما لفت النويري إلى أن المسار الدستوري تعطل بسبب بعض الخلافات والتدخلات والتغيرات التي مرت بها ليبيا عقب الثورة، مشددًا على ضرورة التمسك بدور البرلمان الليبي لإنجاز جميع الاستحقاقات، من أجل المضي قدمًا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.