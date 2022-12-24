عبر تقنية “زووم” وكيلة وزارة شباب الدبيبة تشارك في مؤتمر وزراء الشباب لدول “الساحل والصحراء”

شاركت وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير ” رندة غريب ” أمس الجمعة، عبر تقنية “زووم” في مؤتمر وزراء الشباب لتجمع دول الساحل والصحراء ، حول موضوع “التعليم وبناء القدرات للشباب الافريقي، وذلك بالإنابة عن معالي وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “فتح الله الزني”

وبحسب بيان للوزارة عبر فيسبوك، القت “غريب” خلال المؤتمر كلمة اكدت فيها بإن ليبيا تؤمن بأهمية تكاثف الجهود لإحداث التغيير وتحقيق الإنجاز وبناء القدرات الافريقية الشابة لدول الساحل والصحراء وإن التعليم حق يجب ان يتم كفالته من المجتمع والتعليم ضمان استقلالية للأفراد والشعوب.

كما اشارت ، بإن ليبيا تحتفل هذه الايام بعيد الاستقلال وبهذه المناسبة نستلهم منها الدروس المستفادة من شبابنا في الاستقلال حيث ان للتعليم دور كبير في زيادة ووعي الشباب واستشعار اهمية الحرية والاستقلال.

وبينت “غريب” أن وزارة الشباب في ليبيا تركز علي المخيمات الصيفية والانشطة الموازية لأنشطة التعليم التقليدي وتدعو خبراء المشروع الي تبني مفهوم التعليم الشامل فالتعليم الافضل وتطوير المهارات يجعل الشاب الافريقي يمتلك القدرة علي اتخاد القرارات الجيدة وترسيخ التقنيات واساليب التعليم المختلفة من التعليم التقني والمهني والدبلومة المتخصصة وزيادة المعرفة التكنولوجيه بهدف الوصول بهم الي مرحلة تمكنيهم من العمل.

واختتمت “وكيل وزارة الشباب بحكومة الوحدة” كلمتها ، الي إعطاء الشباب الثقة من بدء المشروع مايمكنه من تحقيق المعجزات والثقة تكون بالتواصل المستمر بهم والتفاعل بين الشباب الافريقي للتعرف علي وجهات النظر بينهم عبر توفير مساحة حرة للشباب ومشاركة وجهات نظرهم حول التحديات التي تواجههم اثناء التعلم.

كما عبرت ، عن سعادتها بلمشاركة في هذا المؤتمر ووجهت رسالة الي الشباب والشابات امل ومستقبل أفريقيا بإنه امامهم فرصة لقيادة العالم نحو السلام والتفاهم وإن حكومة الوحدة الوطنية متمثلة في وزارة الشباب اخدت علي عاتقها منذ مهامها بإطلاق مسيرة الشباب والمبادرات التي تخدم شريحة الشباب وتطوير قدراتهم لبناء الدولة الليبية..