صراعات واختراقات.. عواصف الأزمات تضرب «خارجية الدبيبة»

شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عدداً من الأحداث المثيرة للجدل ما بين خلافات داخلها واختراق لحسابها الرسمي وحساب وزيرتها نجلاء المنقوش على «تويتر»، بعد إصدارهما عدة بيانات تدين تسليم أبو عجيلة مسعود إلى الأمريكان.

وقررت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة عبدالحميد الدبيبة، وقف التعامل مع وكيل الوزارة محمد خليل عيسى آمر محور الزطارنة، وتُحيل كل ما يتعلق بالإدارات السياسية إلى مكتبها.

وبعدها بفترة وجيزة، رفض حساب خارجية الدبيبة، على «تويتر» تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، قبل أن ينشر بياناً ينفي فيه التصريحات ويؤكد تعرضه للاختراق.

فيما تشرت مصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة خبراً يفيد باختراق حساب المنقوش على «تويتر» بعد نشره استنكاراً لتصريحات الدبيبة بشأن تسليم أبوعجيلة للأمريكان.