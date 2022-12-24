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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، استطعنا من خلال استخدامنا الاتصال الحكومي تقديم الحكومة بشكل مختلف عن كل الحكومات السابقة .

واضاف الدبيبة في كلمة خلال مشاركته في منتدى الاتصال الحكومي وفقنا في إشراك الناس في القرارات والبيانات وكل ما يخص الحكومة ليس للتسويق والتضليل.

وأوضح رئيس الحكومة أن الاتصال الحكومي تمثل في تأسيس منصات متطورة تنسجم مع متطلبات العصر الحديث، ونشر البيانات المالية للإنفاق الحكومي.

وأكد الدبيبة أن هذه الاتصالات حققت أرقاما قياسيّة في التفاعل والوصول، وأصبح الاتصال الحكومي عنصرًا أسياسيا يقاس به نجاح الحكومات وكفاءتها.

وقال رئيس الحكومة :”أتعهد بدعم كل المبادرات ورؤى التحوّل الاتصال الحكومي وتأسيسه في كل القطاعات والمؤسسات وفي كل الإدارات”.