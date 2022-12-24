سفير ألمانيا: آمل أن تكون هذه السنة سنة توافق بين الليبيين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

24 December, 2022

أعرب سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، عن أمله أن تكون هذه السنة سنة توافق بين الليبين، وسنة أمن وإستقرار.

وقال سفير ألمانيا في تغريدة له بموقع “تويتر” “بمناسبة الذكري 71 لإستقلال ليبيا أحب أن أهنئ كافة الشعب الليبي بهذه المناسبة السعيدة، والتي أمل أن تكون هذه السنة سنة توافق بين الليبين، وسنة أمن وإستقرار”.

من جانبه هنأ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد اللهِ باتيلي، الشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال ليبيا الـ71 الذي يوافق الرابع والعشرين من ديسمبر من كل عام.

وقال باتيلي في بيان، إن إحياءَ ذكرى الاستقلال هذا العام مشوبٌ بالمرارة، ذلك أنه يصادف أيضا الذكرى الأولى لتأجيلِ الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤُها في 24 ديسمبر 2021، وتابع لقد ضاع عامٌ كامل على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار. عام كان من شأنه أن يكون بدايةً لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.

وجدد المبعوث الأممي مناشدته لكافة الليبيين من مختلف التوجهات لكي يجعلوا من العام 2023 بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك من خلال إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة.