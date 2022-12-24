تعرف على  حالة الطقس المتوقعة اليوم

العنوان-طرابلس

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، اليوم السبت، على بعض مناطق الشمال خاصةً الشمال الشرقي.

ففي راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون فرصة سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم على سرت وما جاورها تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق الساحلية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 22)مْ، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم الغد خاصةً على الدواخل.

وفي الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق, وتكون الفرصة أفضل على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على بعض مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14- 19)مْ، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم الغد.

وفي الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 20)مْ، وتسجل زيادة طفيفة بدايةً من يوم الغد.

وفي الواحات-السرير-تازربو-الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الواحات، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17-20)مْ.